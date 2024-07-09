工商協進會吳東亮今訪金管會 彭金隆提3點說明

金管會主委彭金隆今天接見工商協進會來訪，聽取金融政策建言。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕工商協進會理事長同時也是台新金董事長的吳東亮，今日（9日）帶領工商協進會的理監事與業者成員，拜會金管會主委彭金隆；據與會人士透露，今日業者發言非常踴躍，提出建議與關切議題，包括：「亞洲資產管理中心」要如何運作、年報與永續年報發布日期進行合併、強化金融機構合併等超過20個議題。

與會人士表示，今天造訪金管會之用意，是希望能提供主管機關有關金融發展的議題，像是彭主委日前提出的「亞洲資產管理中心」，有多位理監事表達肯定，認為這對金融業是正確發展的方向，也進一步詢問相關具體內容為何；另外，也有理監事建議，可以把企業年報與永續年報可以進行整合，以方便業者推動。

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此外，今天提出建言的議題還包括：金融機構整併、壽險業ICS在地化措施、當沖降稅、強化打詐工作、引導壽險資金投入公共建設、ETF相關發展等。

據瞭解，工商協進會是國內工商團體第一個主動拜會金管會，也是吳東亮與彭金隆兩人首度面對面進行溝通會談。

與會人士轉述，工商協進會出席理監事與彭主委的互動非常熱絡，彭金隆也提出三點說明，第一、金管會與金融業者是命運共同體，雙方要密切合作，才能永續前行、穩健發展；第二、雙方持續而密集的溝通是必要的；第三、業者也要做好自律，取得監理主管機關的信任，透過自律，持續推動我國金融發展與創新。

此外，金管會主秘蔡福隆也表示，主委彭金隆上任之後，就曾經說過，非常希望聽到各界的聲音與建言，而今天工商協進會理事長吳東亮就帶理監事前來拜會；吳東亮之前也曾向總統賴清德提到，有關金融監理及發展之建言，因此，今天就是希望可以到金管會裡，直接進行面對面溝通。

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