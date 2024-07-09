吳東亮拜會彭金龍 籲以新加坡為標竿助金融業打國際盃

工商協進會理事長吳東亮。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕工商協進會理事長吳東亮今拜會金管會主委彭金隆。吳東亮籲請政府，以新加坡為標竿，訂定金融發展路徑，將能提升金融業的國際競爭力，協助台灣產業打國際盃。

工商協進會表示，吳東亮上月曾率理監事晉見總統賴清德，就工商界關切的議題提出建言，其中金融發展的議題，包括修正金融監理制度與規範、以金融創新扶持惠普金融、擴大金融詐欺預防通報對象、研議壽險公司接軌IFRS17配套措施、不動產證券化、引導壽險資金投入公共政策等建議。

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工商協進會表示，上述建言獲得彭金隆的重視，因此邀約協進會的提案相關理監事及會員，今日至金管會面對面溝通。

吳東亮致詞時表示，5月22日彭金龍以金管會主委身份，首次赴立法院進行施政報告，宣布要以「金融安全」與「金融發展與創新」作為施政兩大基礎，並將「永續金融」、「普惠金融」及「推動台灣成為亞洲資產管理中心」納入核心政策的範圍，營造有利於金融業發展的環境，這種創新與突破的新思維，讓工商界看見了金融發展的新未來。

吳東亮續說，現在可說是台灣國際能見度最高的時候，有非常好的發展機會，可惜金融業長期受限於市場小、競爭者眾的結構性問題，規模太小無法跟上客戶成長的腳步，若能以新加坡為標竿，訂定金融發展路徑，將能提升金融業的國際競爭力，協助台灣產業打國際盃；金融機構若能發展擴大，增加雇用人數，有助於提高台灣就業率及薪資水準。

吳東亮表示，非常期待未來金管會採取監理與發展並重的策略，若能透過從寬解釋或必要時修改法令，營造有利於金融業穩健發展的環境，扶植金融業成為另外一座護國群山，賴總統念茲在茲的「亞洲資產管理中心」相信也是指日可待。

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