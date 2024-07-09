AI帶動經濟 中華信評估我今年GDP上看4％

由於AI相關科技產品需求持續成長，加上溫和的國內消費支出，中華信評估台灣今年經濟成長率上看4%。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕由於AI相關科技產品需求持續成長，加上溫和的國內消費支出，標普（S&P）全球評級估台灣今年經濟成長率上看4%，年底政策利率維持2%；明、後年跟隨美國聯準會（Fed）腳步，分別有1.5碼與1碼的降息空間。

標普全球評級子公司中華信評今發布「2024年台灣年中信用展望」報告。

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中華信評金融服務評等部首席分析師林顯勍表示，標普從全球角度出發，認為由AI領軍的出口成長動能為台灣的經濟復甦提供支撐，而疫情後的消費成長雖然有所減緩，但仍維持溫和成長，預測台灣今年經濟成長率4%，通膨估2.1%。

林顯勍說明，預期台灣央行今年不會再調整貨幣政策利率，今年底政策利率維持2%；明、後年跟隨美國聯準會降息的腳步，分別有1.5碼與1碼的降息空間。

林顯勍指出，台灣企業未來幾季面臨的主要風險，首先是中國經濟成長減緩，可能波及台灣在內的亞太區經濟體；全球經濟減緩幅度超出預期，將影響包括台灣在內以出口為主且仰賴製造業的經濟體；貿易關稅可能促使企業檢視供應鏈，並提高遷廠與經濟成本；利率長期走高將加劇借款再融資的利息負擔，並打擊體質較弱的信用發行體。

另有3項結構性風險：地緣政治的緊張局勢升級可能會使政策走向難以預測，並增加金融市場的波動性；極端氣候與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；科技進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對業務營運形成干擾。

對於科技業展望，中華信評企業評等部資深高級分析師陳靜儀指出，個人電腦、智慧型手機、伺服器等硬體產業已開始反彈回升，儘管總經方面的不確定因素仍未消除，但硬體產業的反彈應可為半導體產業的強勁復甦提供支撐。

但她也提到，科技業面臨兩大主要風險，首先是地緣政治緊張可能對全球貿易造成干擾，促使業者在分散生產基地計畫中過度投資，進而降低效率與獲利能力；其次，今年工業與汽車終端市場需求疲弱，存在產能過剩的風險。

近期外界質疑新青安政策進一步推升房價，中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評認為，新青安熱潮將在下半年趨緩，且政府已提出相關檢討措施，預期今年下半年到明年，新青安件數及動能會逐漸減少，不動產價量持穩。

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