瑞銀看好今年台股 兩族群漲幅空間大、先進封裝擴產超乎預期

瑞銀投資銀行對台股大盤仍持正向看法，預期今年應能成長27％。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀今 （9） 日舉行講座，闡述2024年台股產業年中展望。雖然半導體漲多，但雲端和邊緣AI需求持續下，今年半導體產業有望成長12%，明年仍可加速成長至19%，且台股第二科技股營收獲利有望上調，明年台股獲利仍可持續成長至19%，因此「現在賣出還太早，拉回就會是買點」。講座由瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪 （Randy Abrams） 主持。

瑞銀投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾指出，對台股大盤仍持正向看法，預期台股大盤今年應能成長27％、明年19％、2026年16％。電子業特別是半導體，以及傳產業如航運業的評價上調幅度較大。

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瑞銀指出，半導體CoWoS先進封裝擴產速度比想像更快，今年年底將達到每月4萬5000片晶圓的產能，明年底將達6萬5000片，2026年會有更多公司擴產，還能再增加20%~30%產能。

瑞銀台灣半導體分析師林莉鈞表示，產業這麼早開始規劃2026年擴產，代表雲端AI加速器需求能見度不斷提高。手機和個人電腦去年出貨量下滑很多，今年恢復小幅成長，可以期待支援在端側運行生成式人工智慧（AI）的晶片所推動的換機週期。

林莉鈞說，市場對邊緣人工智慧（Edge AI）的關注度，從2023下半年開始提高，晶片設計公司反應至產品設計，要到2025年才會大面積顯現。

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