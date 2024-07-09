風電3-2期落馬出局 沃旭能源：台灣仍是重要市場

沃旭能源表示，台灣仍是沃旭關注的重要市場之一，希望在未來數十年內能在台灣營運離岸風場。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電區塊開發3-2期選商排序序位今出爐，原先被業界預期有望排序第1的全球風電龍頭沃旭能源，僅排到第3，不敵排序第2的風睿能源（SRE），拿不下風場開發權，沃旭的出局也跌破業界眼鏡。對此，沃旭能源在結果公布後表示，台灣仍是沃旭關注的重要市場之一，希望在未來數十年內能在台灣營運離岸風場，協助台灣達成能源轉型目標、強化台灣的能源獨立性。

沃旭能源在區塊開發3-1期喊卡，放棄投標，在3-2期強勢回歸，劍指1000ＭＷ的目標開發容量；然而，沃旭的大彰化東北風場與風睿能源的海廣風場位置高度重疊，選商公布排序後，沃旭形同被判出局。

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沃旭能源亞太區總裁古沛明 （Per Mejnert Kristensen） 在選商結果公布後表示，沃旭能源團隊運用豐富的經驗，攜手台灣的供應商以及企業購電客戶，遞交技術和財務上都具備高度可行性的競標文件，對於未能在區塊開發3-2期競標中獲選，團隊深感遺憾。

古沛明也強調，台灣仍舊是沃旭能源的重要市場之一，希望在未來數十年內持續在台灣開發、建置、擁有和運維離岸風場，而沃旭能源目前在台灣營運並建置近2 GW的大彰化離岸風場，協助台灣達成能源轉型目標、強化台灣的能源獨立性，並為台灣創造經濟價值與提供本地就業機會。

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