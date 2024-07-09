新加坡最大台資銀行 中國信託銀行新加坡分行成立15週年

深耕東南亞，中國信託銀行新加坡分行慶祝成立15週年。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託銀行2009年成立新加坡分行，今年慶祝成立15週年，中信銀指出，新加坡受惠於供應鏈調整，全球及臺商企業增加東南亞投資，以新加坡做為境外資金管理中心，中信銀新加坡分行已是新加坡最大臺資銀行。

中信金控總經理陳佳文表示，新加坡分行開業時正處於世界金融海嘯的逆風環境，當年中國信託金控創辦人辜濓松親臨新加坡勉勵開行員工，15年後，中信銀行新加坡分行的資產規模、獲利能力及員工人數均為臺資銀行第一。

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駐新加坡台北代表處代表童振源致詞表示，新加坡經濟發展快速，近年來國際資金湧入，在政府積極推動新南向政策下，今年前5個月對東協十國的投資金額，已占整體對外直接投資總額28.3%。

中國信託銀行總經理楊銘祥表示，東南亞是高潛力成長地區，全球重要企業持續增加投資東南亞地區，並以新加坡做為境外資金管理中心。他也觀察到私人銀行及家族辦公室紛紛增加新加坡資產管理配置，甚至將區域總部遷移至新加坡，做為區域資金管理中心，都有助於中國信託銀行新加坡分行業務拓展。

中國信託銀行目前共有219個海外分支機構及據點，涵蓋北美、日本、東南亞與大中華等14個國家及地區，中國信託銀行新加坡分行為重要區域中心，未來將結合中國信託跨境服務優勢，提供大中華、東南亞以及新加坡當地企業金融服務。

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