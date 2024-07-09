下半年資安需求續增 零壹、安碁資訊維持成長

資安市場將維持長線成長。（示意圖，法新社檔案照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期上市櫃企業再傳資安事件，軟體產業多指出，資安是長線需求，下半年仍看好企業資安需求持續提升，而零壹（3029）、安碁資訊（6690）、精誠（6214）等在資安領域著墨深的廠商營運表現皆不俗，展望資安業續成長顯著，下半年也可望持續增溫。

軟體代理廠零壹6月營收15.9億元，月減2.12%、不過年增49%，上半年累計營收83.3億元，年增21%，創歷年同期新高。董事長林嘉勲日前表示，資安市場潛力強，需求會維持成長，零壹持續佈局服務量能，看好未來5年資安市場雙位數成長，也是零壹成長契機。

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而宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊6月營收2.04億元，年月皆增20%，創新高，而上半年累計營收9.81億元，年增16%，則為歷年同期新高。公司指出，除原有簽約專案外，也有政府資料備援、企業及政府的端點監控服務帶來營收成長，另因個資法的規範，百貨旅遊、電商平台及第三支付等業者在個資防護的服務需求明顯上升。

精誠6月營收31.47億元、年增5%，寫同期次高，上半年累計營收190.95億元、年增15.31%，單季與上半年營收雙創同期新高。公司指出，上半年因金融業、科技業大型客戶服務需求增加，帶動獲利提升，轉投資事業並尤以資安相關業務成長顯著，為整體收益帶來不少貢獻。

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