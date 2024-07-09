IPP民營電廠中佳籌資遇難關 拋與台電修約

台電近年對民營電廠（IPP）持續採購，圖為台電調度台。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中佳電力最後一哩路，就差「資金」到位！中佳電力董事長王應傑表示，中佳是天然氣電廠屬於基載電力，應該要往前走，但面臨銀行團態度保守，認為天然氣非綠電，180幾億元聯貸案竟沒有銀行願意擔任主辦銀行，盼大財團或政府出手相助。

中佳電力總經理蔡昌言表示，中佳已與台電簽訂購售電合約，但銀行在評估財務模型時都相對保守，只用最低調度率評估，但中佳是國內全新的IPP民營電廠，機組空排都是高標準，台電不可能只用最低的調度率。

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他說明，中佳與台電的購電合約長達25年，在調度率部分「非固定」，因政府要降低火力發電，因此是每五年降5%，第一年為50-65%，第六年為45-60%，中佳拋出2大修約方向，上限調高15%，也就是65-80%開始，如此才能增加銀行融資意願，提高IRR報酬率。

第二個修約則是攸關機組上路時間，原訂2025年中啟用，但王應傑說，受到都審、地方溝通、戰爭等不可抗拒因素過多，供電時程將晚1年，預計2026年下半年完成。

王應傑也強調，民眾可以忍受一點點的PM2.5，但無法忍受不用電，中佳的機組裝置容量約61萬瓩、佔備轉容量率約1.5%，看似不多，但卻是基載電力，是能源轉型晚間重要機組，但遍尋國內銀行，卻在融資遇到難題。

他透露，中佳投資總金額達270億元，已找來GE注資，預期GE持股將達33%，自籌資金沒問題，但剩下185到190億元需向銀行融資，找上銀行都表明不願擔任主辦銀行，在資金面卡關。

據悉，中佳有意找遠東集團、工信等入股，甚至連台電孫公司台汽電也接洽；王應傑強調，自己可以不擔任中佳董事長，但國家電力需要中佳，也希望能對得起原始股東，中佳必須往前走。

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