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三星內憂外患 嚴防宿敵挖角頂尖工程師

2024/07/09 20:00

三星提高警覺，慎防SK海力士挖走頂尖晶片工程師。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕SK海力士在高頻寬記憶體領域超越三星，近來大力展開招募人才措施，對此，三星已經提高警覺，慎防SK海力士挖走頂尖晶片工程師。

儘管三星試圖透過其HBM3E產品進行反擊，但SK海力士仍全力推進進一步主導該行業的計劃。為此，公司正在大舉招募48個與HBM相關的新職位，這將使三星處於高度戒備狀態，因為不想讓晶片部門的一些最優秀的員工流失到競爭對手。

SK海力士計劃將製造業務外包給一家鑄造廠，現在希望聘請新員工來推進其HBM技術並監督外包業務，並特別尋找在FinFET技術方面經驗豐富的晶片工程師，而三星在這一技術領域已經投入了很長時間。

三星最近也在HBM部門採取一些措施，將許多不同的HBM團隊整合為一個團隊，以進一步改進技術開發，還為新團隊增加300名工程師來開發HBM4晶片。作為一個代工廠，三星擁有獨特優勢，可以在內部處理所有HBM4相關處理，從設計邏輯晶片到封裝和批量生產。

SK海力士此時大舉招募的時機，對三星來說簡直是內憂外患，因為三星正應對歷史性的第一次罷工，包括晶片部門員工因想要更高的工資而罷工，有許多人可能會看到SK海力士的徵才就被吸引而跳槽。

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