雷雨進補石門水庫蓄水率突破4成 湖山水庫放水中

石門水庫蓄水率突破4成大關。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕近來午後對流雲系發展旺盛，各地水庫在午後陣雨挹注下都緩步回升，其中，石門水庫在今日下午3點來到40.8 %，終於突破4成大關。另雲林的湖山水庫以及台南的德元埤水庫目前正在放水中，請民眾勿在下游河床處逗留。

氣象局今針對9縣市發布大雨特報，桃園以北、南投、嘉義、台南地區及新竹、苗栗山區，易有短延時強降雨。

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水利署統計，截至今晚6點，北部的石門水庫蓄水率40.7％、翡翠水庫67.58％，供應新竹地區的寶山水庫93.44％，寶二水庫85.76%，水情都相當穩定，供應基隆地區的新山水庫92.69%。

中部主要水庫皆處在高水位，永和山水庫95.01%、鯉魚潭水庫蓄水率99.78%、滿庫的湖山水庫目前正在放水中，日月潭水庫97.31％、德基水庫92.14%、霧社水庫82.9％。

南部水庫方面，全台庫容量最大的曾文水庫蓄水率50.35%、南化水庫蓄水率97.49％、烏山頭水庫蓄水率82.77%、仁義潭水庫86.35%。

目前全台水情燈號皆屬正常，僅桃園地區自6月中旬起轉為水情提醒的綠燈。

水利署官員表示，桃園地區水情燈號仍維持提醒綠燈，農業用水方面期可順利完成一期稻作供灌，農民可安心灌溉。

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