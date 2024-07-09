全家董事長葉榮廷 4戰略迎接「高大強」挑戰

全家董事長葉榮廷（左）和總經理薛東都（右）。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）董事長葉榮廷今天表示，便利商店面臨「高大強」：高齡化、大缺工、強競爭挑戰的趨勢不變，全家將以4戰略因應，並以每年淨增150家店的速度拓點，預估5年內全台門市將達5000店目標。

葉榮廷表示，便利商店現在面臨的環境背景和半年前一樣，處在「高大強」的經營環境，需要在新科技和新生活兩條軸線下，滿足消費者需求，尤其是新需求的轉變，帶著預測，充滿不確定性。

請繼續往下閱讀...

全家便利商店過去1年來積極佈局「以前沒做，以後想要做」的4大營運重點，包括「手搖杯」、「健康議題」、「居家便利煮」、「東南亞新住民」。

他說，台灣手搖茶市場一年賣出10億7500萬杯，商機破1000億元，全台手搖茶店數比便利商店多1萬家，市場需求大，全家便利商店有必要在門市販售現做茶飲，打造現做飲品第2條成長曲線，目標要成為全台最大連鎖茶飲店。

第2大營運重點是健康議題，全家已耕耘Clean Label潔淨標章商品多年，接下來會推全穀標章認證，以及高蛋白、高纖、減醣類產品，全家App會員數超過1800萬人，也會在全家APP設計「健康儀錶板」，供消費者進行健康管理。

葉榮廷也指出，全台有超過400萬戶的住家1戶僅1~2位家庭人口，其中60歲以上民眾居住在沒電梯的房子比重更高達70%，會傾向就近買、便利煮，不可能大包小包的採購，全家在居家便利煮部份未來會比較積極的回應小家庭的需求。

全家也觀察，便利商店已成移民工朋友的「生活第三空間」，平均每2天就造訪1次，全家會針對東南亞新住民的客層進行耕耘，像是全家APP已可以切換7種語言。

葉榮廷也強調，台灣缺工不可避免，人口老化也是事實，台灣鄰近國家韓國65歲以上的高齡勞動參與率超過30%，日本則達26%，台灣僅10%，強調將透過AI改善店舖勞務，減少大缺工挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法