開發金上半年稅後獲利近170億元 創歷年同期新高

開發金上半年稅後獲利近170億元，為歷年同期新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕開發金（2883）今（9）日公布自結財務數據，因壽險、證券前6月獲利大增，帶動整體金控獲利，6月份自結稅後獲利40.42億元，累計今年前6月稅後獲利達169.53億元，創歷年同期新高，較去年同期成長67%、EPS0.98元。

開發金前6月獲利大爆發，主要仍受惠於6月份台股持續走揚，成交量能增加，有利於旗下證券、銀行及壽險業務投資收益。

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凱基人壽受惠於台幣兌美元偏貶，有助減緩匯率避險成本，加上資本市場上揚，積極掌握行情實現資本利得，推升整體投資收益表現，凱基人壽6月份稅後獲利24.86億元，今年上半年稅後獲利達109.86億元，與去年同期的49.27億元相比，成長123%。

6月份台股走勢持續呈現量增價揚，凱基證券旗下包含經紀、財富管理、自營及承銷等各項業務皆有貢獻，6月稅後獲利11.90億元，上半年稅後獲利達55.17億元，相較去年同期成長49%。

凱基銀行6月份稅後獲利4.54億元，上半年稅後獲利達28.14億元、年減6%。中華開發資本因投資部位評價漲跌互見，6月份稅後獲利僅0.17億元，上半年稅後獲利3.25億元、年減8成，2公司是開發金旗下各子公司中，6月單月表現及上半年累積獲利雙雙呈現衰退的子公司。

展望下半年，開發金控指出，企業營運展望穩健，市場關注美國聯準會調降利率時間表，帶動金融市場正向走勢，但國際區域衝突與美國總統大選等不確定因素，仍將影響全球市場未來走勢

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