炎洲處分日月光股票2211張 認列盈餘6千萬元

炎洲處分日月光認列盈餘0.6億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕炎洲（4306）不僅加碼持股台積電（2330），今（9）日公告處分日月光投控（3711）股票2211張、認列累積盈餘超過6000萬元，手中日月光股票尚有779張。

炎洲今日公告，自去年11月15日至今年7月9日為止，出售日月光投控2211張、每股價格136.6元，認列累積盈餘達6042萬元，炎洲表示，獲利認列項目在股東權益、主要是推升淨值，而非顯現在盈餘項目。

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此外，近一年來炎洲也取得台積電股票458張，每股價格656.17元，總交易總金額約3億元，加上炎洲原本持有284張，總計炎洲手中高達742張台積電，先前也與龍巖（5530）、中環（2323）、奇偶（3356）等視為「台積電概念股」。

除本業與股票投資外，炎洲也積極拓展房地產開發事業，6月27日董事會通過將斥資6.53億元購入新北市新店區大豐段近千坪土地。炎洲指出，林口的建案「旺洲逸品」總銷金額約30.5億元已於今年5月開始交屋，新莊建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16.5億元，也預計於今年第四季交屋，營收將進入成長旺季。

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