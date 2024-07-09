晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

炎洲處分日月光股票2211張 認列盈餘6千萬元

2024/07/09 18:06

炎洲處分日月光認列盈餘0.6億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕炎洲（4306）不僅加碼持股台積電（2330），今（9）日公告處分日月光投控（3711）股票2211張、認列累積盈餘超過6000萬元，手中日月光股票尚有779張。

炎洲今日公告，自去年11月15日至今年7月9日為止，出售日月光投控2211張、每股價格136.6元，認列累積盈餘達6042萬元，炎洲表示，獲利認列項目在股東權益、主要是推升淨值，而非顯現在盈餘項目。

此外，近一年來炎洲也取得台積電股票458張，每股價格656.17元，總交易總金額約3億元，加上炎洲原本持有284張，總計炎洲手中高達742張台積電，先前也與龍巖（5530）、中環（2323）、奇偶（3356）等視為「台積電概念股」。

除本業與股票投資外，炎洲也積極拓展房地產開發事業，6月27日董事會通過將斥資6.53億元購入新北市新店區大豐段近千坪土地。炎洲指出，林口的建案「旺洲逸品」總銷金額約30.5億元已於今年5月開始交屋，新莊建案「炎洲THE ONE」總銷金額約16.5億元，也預計於今年第四季交屋，營收將進入成長旺季。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財