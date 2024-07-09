電動車關稅課徵在即 歐盟駐中大使：中國最近才回應磋商要求

歐盟4日對中國進口電動車加徵反補貼關稅。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕歐盟宣佈自7月4日起對中國進口電動車在既有10%關稅上加徵最高37.6%反補貼關稅，歐盟駐中國大使庹堯誨（Jorge Teledo）7日指出，儘管歐盟數月來試圖與中國接觸，但北京直到近幾天才對歐盟就此事進行磋商的要求有所回應。

彭博報導，庹堯誨7日在北京的一場座談會上說，「數月來，我們就此案向中國政府提出磋商要求，但僅在9天前」，歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）才接到中國商務部長王文濤來電啟動磋商」。他說，「我們在4個月前致函表示，我們希望雙方針對此事與其他事情進行討論」。

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報導說，庹堯誨此言揭示了歐盟長達數月審查中國政府補貼狀況的時間表，歐盟認為中國對電動車的補貼傷害歐洲的汽車製造業商。歐盟上週對中國進口電動車課徵臨時性關稅，最終關稅將於11月決定。

比利時駐中國大使安格萊（Bruno Angelet）在同一場會議上也說，中國外交部長王毅在德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）上月底訪問北京，敦促他進行相關磋商後，才致電來。

杜姆布羅夫斯基告訴彭博，與中國的談判正在進行，或許最終可以找到無須加徵關稅就能解決補貼爭議的辦法。

庹堯誨與安格萊指出，北京公開批評歐洲的行動，同時對其他國家的類似舉動保持沉默。美國對中國進口電動車加徵100%關稅，土耳其、巴西也對中國電動車徵收額外關稅。

庹堯誨說，「我們做出一個相當合理的決定，徵收與補貼水準相關的反補貼低關稅，這非常有事實基礎與客觀的，但中國是唯一批評我們」。

中國商務部8日指出，中國自2023年10月歐盟對中國電動車啟動反補貼調查以來，一直透過多邊、雙邊場合表示強烈反對，庹堯誨的說法不符事實。

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