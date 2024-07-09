外資熱錢撤退 台幣連2黑收32.54元

新台幣收32.54元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股高檔震盪，外資賣股、匯出，加上國際美元在聯準會主席鮑爾赴國會作證前走強，新台幣兌美元匯率再度貶破32.5元關卡，終場收在32.54元、貶值4.7分，成交量16.205億美元。

台股今天小漲21.93點，收在23900.08點，三大法人合計賣超194.74億元，其中，外資賣超擴大至158.58億元。

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上週非農就業報告公布後，市場對於聯準會9月降息期望加深，美元指數一度跌落至104，亞幣貶值壓力暫時獲得舒緩，不過在鮑爾國會作證前，美元指數重新站回105，台幣與主要亞幣再度承壓。

新台幣早盤以32.485元開出，最高升抵32.47元，午後最低下探至32.571元，高低震盪逾1角；日圓兌美元匯率亦再度貶破161、人民幣在岸價也貶至7.273兑1美元。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日上漲0.19%、台幣貶0.14%、新幣貶0.07%、人民幣貶0.03%、日圓貶0.02%，僅韓元升值0.09%。

匯銀主管指出，亞幣要能真正止跌，關鍵還是聯準會是否做好降息準備，依據鮑爾先前的談話，顯然還需要更多數據支持，加上美國年底總統大選變數多，不確定因素也提供美元支撐，後續觀察外資動向，若外資持續調節，不排除台幣回測前低。另外美國本週也將公布消費者物價指數，數據好壞將再度牽動金融市場走勢。

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