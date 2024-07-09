印度台商總會長：當地移工不是非台不可 應把握機會

印度台商總會會長何俊炘。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕印度台商總會今年4月成立，會長何俊炘昨（8日）出席貿協在該國首都新德里舉辦的「台灣形象展」，對於台灣引進印度移工已解決缺工問題，何今日表示，印度市場對包含台灣在內的影響力將愈來愈大，當地移工在工作選擇上並非台灣不可，因此應妥適把握機會。

何俊炘指出，近期與民間產業交流之後，綜合各家業者預估的缺工數字約在30萬至50萬人左右，目前台灣約74萬名外籍移工，主要來自菲律賓、越南、泰國與印尼，多數移工來源國經濟皆在起飛，不見得需要出國發展，且相關政府對移工的保護力道更勝以往，導致引入的難度已經相對提高。

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何俊炘提到，台灣現在開放引入印度移工，需要注意的是國內自身的勞動條件是否相對友善，由於中東、德國等地給予的薪資水準遠勝於國內，台灣的優勢在於人性化管理，且同屬於亞洲國家，較有親近感，若能進一步在台灣獲得良好的生活體驗，可望對當地人力市場產生拉力。

何俊炘建議，台灣政府可增進國內民眾對印度文化的了解程度，擴大彼此之間的瞭解是非常重要的，目前民間對於印度仍停留在10多年前的刻板印象，但近年除了中產階級人口持續增加，每年經濟成長率也多有7%、8%表現，「印度沒有這麼差，絕對不是台灣願意付錢他就要去」。

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