安麗「三倍強效魚油膠囊」上市 標榜吸收率達3倍

安麗台灣技術法規及科技創新經理林嘉敏解釋，研究結果顯示，相較於一般EE型態的魚油，「三倍強效魚油膠囊」可提升有效成分EPA和DHA吸收率高達3倍。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕民眾健康意識日益提升，安麗今（9）日發表紐崔萊「三倍強效魚油膠囊」，標榜導入「自乳化藥物遞送系統（Self-Emulsifying Drug Delivery Systems, SEDDS）」，人體吸收率可比過去增加3倍。

安麗表示，保健食品不光只是吃就好，更重要的是能夠好吸收，而魚油富含人體無法自行製造的 Omega-3 脂肪酸，能促進代謝、幫助思緒清晰等保健作用，更能維持靈活行動。

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然而魚油產品最常為客戶詬病的就是「有魚腥味」、「飯後才能吃很麻煩」，而安麗為解決脂溶性營養素在人體消化吸收過程中的挑戰，透過SEDDS科技，將人體原本較難吸收的脂溶性營養素，透過「親水成分包覆」加上「乳化成 1/100 大小」來提高吸收率。

安麗台灣技術法規及科技創新經理林嘉敏解釋，研究結果顯示，相較於一般EE型態的魚油，「三倍強效魚油膠囊」可提升有效成分EPA和DHA吸收率高達3倍，此外，更可打破時間和狀態限制，讓魚油不再受限於隨餐或餐後吃，食用後也較不易打嗝，避免出現魚腥味問題，同時添加天然維生素 E，避免氧化而降低有效性以確保魚油的穩定性及效益。

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