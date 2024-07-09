台北A級辦公樓54％取得綠建築認證 亞太區排名第9

仲量聯行商業不動產部董事總經理侯文信認為，展望下半年，預期將延續上半年的市場熱度。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市頂級辦公室租賃市場也吹ESG風。根據商仲業者發布的「台北市A辦供給現況及升級趨勢報告」，目前北市82棟自用加上對外出租的A級辦公大樓中，已有54%面積已獲得LEED或EEWH綠建築認證或候選，對比亞太區22個主要城市平均約51%，還要高出3個百分點，而且台北取得綠建築的頂級辦公室量體在亞太區排名第9名，單一建物又以台北101大樓取得綠建築的規模最大。

仲量聯行進一步針對對外出租的65棟A級辦公大樓進行調查，其中29棟已獲得綠建築認證或候選，而29棟的可租令面積占整體A級辦公大樓比重約57%，也就說還有36棟、約43%量體尚未取得綠建築認證。

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仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，台北A級辦公室市場未來競爭加劇，物業管理和ESG配套措施將成為吸引租戶關鍵指標。

仲量聯行最新發布的第二季季報指出，第二季北市A級辦公室租賃去化面積超過1萬坪、季增幅高達53%、年增幅更達2.4倍，尤其松江南京、西區租賃去化面積占比達45%、為主要商業區最高，信義區則以44%居第二高。

觀察辦公室租賃需求來源，過去一年需求以科技及醫藥生技產業為主，但第二季則是以航空相關產業為主，其次為零售相關及財務金融業。不過，由於辦公室租賃面積供給增加，企業又控制租金預算，第二季北市A級辦公室平均租金、每月每坪約3196元，季增幅僅0.1%，游淑芬認為，未來3年辦公大樓新增供給陸續釋出，租戶選項變多，因此，綠建築認證、物管將左右辦公室租金向上的主要動能。

綠建築認證將左右未來辦公室租金走勢

至於，第二季商用不動產與土地交易市況，仲量聯行商業不動產部董事總經理侯文信認為，升息影響減弱，市場回歸需求大於供給，景氣燈號於四至五月轉為紅黃燈，經濟表現亦因AI題材帶動企業新建擴廠需求，布局整體工業及辦公不動產投資，推動交易額上升。展望下半年市場發展趨勢，預期將延續上半年的市場熱度，然政府是否進一步以金融政策限制資金動能值得關注。

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