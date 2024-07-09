比亞迪設廠泰國 本田擬2025年前停止1工廠產能

本田汽車近年在泰國市場汽車產銷低迷，公司計畫停指當地其中一家工廠。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國汽車品牌在泰國積極搶攻市占率，使日系汽車製造商面臨巨大壓力，本田汽車週二（9日）宣布，將在2025年之前停止位於泰國大城府的工廠的汽車生產，並將產量整合至另一家位於巴真府的工廠下。

外媒報導，本田汽車位於泰國大城府的工廠於1996年開設，主要生產汽車零件，但隨著市場競爭激烈，預計在明年停止生產，本田發言人表示，「計畫將大城府的工廠的產量整合至2016年開業的巴真武里工廠」，這是該公司在泰國唯二的製造工廠。

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據了解，本田的工廠總產量從2019年的22萬8000輛迅速下降，截至2023年的4年中，每年不到生產15萬輛，銷售量也十分慘淡，截至去年，在泰國的銷售量連續4年都低於10萬輛。

對此，本田發言人表示，希望能消除泰國市場汽車產銷的差距，但公司目前已將泰國視為出口，主要銷往印尼和菲律賓等其他東南亞市場，目前也沒有想在泰國進行新的投資計畫。

日系車企在中國的競爭力已十分薄弱，現如今中國又積極向海外市場擴展，如中國電動車巨頭比亞迪上週在泰國開設了一家電動車工廠，投資總額超過14.4億美元（約台幣468.6億），該公司以低價、裝有軟體的電動車和插電式混合動力汽車吸引了消費者，使日本汽車廠開始面臨失去中國以外市場的風險。

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