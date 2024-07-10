開發金（2883）9日公布，累計今年前6月稅後獲利達169.53億元，創歷年同期新高。

（資料照）

1.開發金（2883）9日公布自結財務數據，因壽險、證券前6月獲利大增，帶動整體金控獲利，6月份自結稅後獲利40.42億元，累計今年前6月稅後獲利達169.53億元，創歷年同期新高，較去年同期成長67%、EPS0.98元。

2.台股週二（9日）在聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）等IC設計開盤上漲，指數開盤漲10.05點，以2萬3888.2點開出。台積電（2330）盤中觸及1055元新高，帶動指數漲近250點，來到2萬4126點新高。不過盤中電金傳齊跳水，台積電也一度翻黑，指數震盪逾500點，終場指數上漲21.93點，收2萬3900.08點。

請繼續往下閱讀...

3.面板雙虎公佈6月營收，友達（2409）、群創（3481）在電視面板需求轉弱下，皆比5月下滑，不過友達第2季營收743.3億元、群創 569億元，與第一季相比分別成長25％與12.6％。儘管7月開始部份電視面板報價開始下跌，不過目前所有電視面板皆呈現獲利狀態，友達毛利率已經連續2季轉正，有機會在Q2轉虧為盈。

4.炎洲（4306）9日公告處分日月光投控（3711）股票2211張、認列累積盈餘超過6000萬元。

5.遠傳電信（4904）6月營收為85.28億元、年增18.2%；EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）站穩30億元大關、擴大到30.12億元，年成長率達12.5%，雖然持續受合併之折舊與攤銷費用增加影響，但受益於合併亞太電信綜效帶動獲利成長，稅後盈餘11.12億元，年增14.2%，創下2014年6月以來新高，每股盈餘（EPS）0.31元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法