世界先進6月營收破40億元 創22個月新高

世界先進公佈內部自結6月份合併營收約為新台幣41.06億元，月增約15.01%、年增約30.55%，創22個月以來新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自結6月份合併營收約為新台幣41.06億元，月增約15.01%、年增約30.55%，創22個月以來新高，重返40億元大關，也帶動第二季營收達110.66億元，季增14.88%。世界先進原預估第二季晶圓出貨量將季增約 17%至19%，產品平均銷售單價將季減約2%至4%，今營收出爐，接近財測預期。

世界先進今公佈內部自結6月份合併營收約為新台幣41.06億元，較2023年同月新台幣31.45億元增加約30.55%。世界先進副總經理暨財務長、發言人黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，6月營收較上月營收新台幣35.70億元增加約15.01%。

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世界先進今年1至6月份合併營收約新台幣206.98億元，較去年同期新台幣180.41億元增加約14.73%。

世界先進第二季，受惠大尺寸驅動IC、電源管理IC需求復甦，原預估晶圓出貨量將季增約 17%至19%，產品平均銷售單價將季減約2%至4%，毛利率將約介於25%至27%之間，其中，403地震影響毛利率約1.5個百分點，約有2%晶圓出貨量遞延到第三季，以目前庫存回到正常水位看，下半年預期將溫和成長。

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