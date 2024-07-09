晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

世界先進6月營收破40億元 創22個月新高

2024/07/09 14:35

世界先進公佈內部自結6月份合併營收約為新台幣41.06億元，月增約15.01%、年增約30.55%，創22個月以來新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今（9）日公佈內部自結6月份合併營收約為新台幣41.06億元，月增約15.01%、年增約30.55%，創22個月以來新高，重返40億元大關，也帶動第二季營收達110.66億元，季增14.88%。世界先進原預估第二季晶圓出貨量將季增約 17%至19%，產品平均銷售單價將季減約2%至4%，今營收出爐，接近財測預期。

世界先進今公佈內部自結6月份合併營收約為新台幣41.06億元，較2023年同月新台幣31.45億元增加約30.55%。世界先進副總經理暨財務長、發言人黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，6月營收較上月營收新台幣35.70億元增加約15.01%。

世界先進今年1至6月份合併營收約新台幣206.98億元，較去年同期新台幣180.41億元增加約14.73%。

世界先進第二季，受惠大尺寸驅動IC、電源管理IC需求復甦，原預估晶圓出貨量將季增約 17%至19%，產品平均銷售單價將季減約2%至4%，毛利率將約介於25%至27%之間，其中，403地震影響毛利率約1.5個百分點，約有2%晶圓出貨量遞延到第三季，以目前庫存回到正常水位看，下半年預期將溫和成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財