台積電市值一度破兆美元超越特斯拉 AI熱潮重塑華爾街

台積電市值一度破1兆美元，進入全球最有價值公司的精英俱樂部。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣晶片巨擘台積電市值今天（9日）一度破1兆美元，標示已進入全球最有價值公司的精英俱樂部，也進一步證明生成式人工智慧革命正震撼華爾街。

在台灣和紐約上市的台積電突破兆美元市值大關，超越特斯拉，躋身全球市值前10大企業，成為美股第7大科技巨擘。

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Alphabet、蘋果和Meta周一也都創下歷史新高。全球最具價值公司前十名以微軟和蘋果為首，緊隨其後的是人工智慧晶片設計商輝達，Alphabet和亞馬遜最近突破2兆美元大關。沙烏地阿拉伯石油巨頭阿美公司跌至第6位，緊接是Meta、台積電和特斯拉。

CFRA分析師Angelo Zino最近指出：半導體產業現在是標準普爾500指數中的主導產業。在運算密集型生成人工智慧的崛起推動下，全球晶片需求激增，可望推動該產業持續擴張。

根據半導體產業協會的數據，包括積體電路、微處理器和記憶體晶片在內的全球半導體銷售額預計到2024年將達到6112億美元，創下該產業的紀錄。

預計2024年銷售額將成長16%，2025年將進一步成長 12.5%。圖形處理單元（GPU）的設計者輝達是這股熱潮的領航者，近幾個月在華爾街取得勝利。

輝達的GPU是建立生成式AI的重要組成部分，自2022年11月推出ChatGPT以來，市值已增加8倍。今年6月中旬，這家總部位於加州聖克拉拉的集團甚至一度成為全球市值最高的上市公司，領先市值3.3兆美元的微軟。

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