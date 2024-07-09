想度假卻苦於物價上漲 調查：超過50％美國人負擔不起

由於通膨導致生活成本增加，影響美國人出遊意願。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從新冠疫情爆發後，全球陷入嚴重通膨，雖然現在各國經濟正持續復甦，但根據美國調查發現，美國經濟因遭通膨肆虐太久，許多家庭開始縮減開支，甚至負擔不起生活成本，最初影響耐久財，現在連旅行支出都放棄了。

外媒報導，進入到一年當中的暑假旅遊旺季，雖然通膨開始降溫，但根據Redfield & Wilton Strategy和Newsweek調查，在2500位美國受訪者中，有44%的人表示近3個月沒有旅行計畫，有53%的人表示，想去度假但礙於物價上漲而作罷。

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而在有計畫旅行的受訪者中，55%表示因為受到通膨影響，更改成比原計畫較便宜的旅遊地，30%人則是選擇降低住宿來省錢，45%人則是找更便宜的方式抵達目的地。

Bankrate的高級行業分析師Ted Rossman表示，雖然過去一年經濟逐漸復甦，且旅遊成本下降，如租車價格下降9%，機票價格下降6%，旅館價格下降2%，但這遠遠不足以抵銷持續上漲的生活成本，「這就是為什麼這麼多人難負擔度假費用的原因」。

數據顯示，現在普通家庭開支比2022年初高約20%，生活上的房租、食物、天然氣和其他必需品都花太多錢，以致於旅行等其他事的錢就更少，加上美國愈來愈多人背負信用卡債，更高利率也削弱購買力。

另外，根據美國銀行研究所夏季旅行調查顯示，美國家庭年收入低於7.5萬美元（約台幣244萬），相當於全國中位數的家庭，與往年相比，今年沒有旅遊計畫比例偏高。

不過，富裕消費者才是旅遊業的命脈，強勁股市和不斷上升房價，富翁資產上漲更快，富人傾向旅行等揮霍更多，在貧富差距於疫情後資產暴漲更擴大，高收入消費者和低收入消費者差距於夏天旅行尤其明顯。

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