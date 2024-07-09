環團估核電延役成本逾1千億 解決減碳、電力需求緩不濟急

多個環保團體今（9）日齊聚在立院外抗議，反對立院草率修法讓核電廠延役。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕AI發展當道，經濟部估2030年用電將成長12%，藍營和部分工商界人士盼透過核電延役，解決電力成長和減碳需求。不過，環團指出，要靠核電延役解決當前的用電問題，根本緩不濟急，以核三為例，核電廠延役粗估要花1100億元，環評加上機組檢查等程序至少要5年，「到2030年前很可能一度電都發不出來」，籲加強節能、儲能、發展再生能源才是解方。

立法院教育文化委員會明日將排審「核子反應器設施管制法」修法，欲解套核電廠延役問題。多個環保團體今日在立院外舉行記者會，反對立院不顧老舊核電廠安全風險，草率修法。

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地球公民基金會專員鄭泰鈞表示，在野黨和工商界認為靠核能延役可以達到淨零，卻忽視成本與效益的考量。以核三為例，若為了160億度電延役20年，參考目前台電核後端費用評估和日本延役的案例，機組更新加上核廢料處理成本，粗估至少約需花費1100億元，不如把錢投資在再生能源基礎設施。

鄭泰鈞也指出，核電延役若加上環評、機組檢查等程序至少要5年，「到2030年前很有可能一度電都發不出來」，靠核能減碳根本緩不濟急，嚴重延宕淨零時程。此外，現在許多科技業已加入RE100（100%使用再生能源），但再生能源並不包含核能。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，依台灣的地質條件，核電廠發生核災風險事故，比其他國家來得大，若台灣發生核子事故幾百萬人要撤離是做不到的，發展經濟不能無視全民安全於不顧；要用電還有很多不同選項，包含加強節能、儲能、發展再生能源及進行能源管理等，不能因為發展AI要用電，就把全民的生命也賭上去。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美則指出，立委在修法前應要求台電公開說明現有核電廠如果要延役，需花多少時間準備、耗費多少成本。2014年台電曾對外表示，初估3座核電廠延役約要花350到400億元，現在10年過去，如今國民黨立委提出核電延役修法，台電有責任跟國人說清楚，用了40年的核電廠需不需要設備更新、要花多少時間和成本，以及是否排擠到其他能源發展。

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