使用率低 宜蘭頭城「阿拉伯宮」低調出售

宜蘭頭城「阿拉伯宮」外觀照。（世邦魏理仕提供）

〔記者徐義平／台北報導〕近期傳出的宜蘭頭城「阿拉伯宮」低調出售，CBRE表示，占地面積約3600坪、建物面積約1650坪，屋齡落在17至18年，因使用率低，多數時間是清潔人員在打掃，林昭文家族成員才會決定割愛，目前建物是家族擁有的私法人持有，土地則是2至3名家族成員分別持有。

CBRE指出，業主相當低調，因此採取私下議價，經確認潛在買家身分與出價後，才會進一步往下談，但銷售時間應該沒有到2個月這麼久。

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至於，外界好奇底價部分，CBRE表示，這部分不公開，只有符合要求的潛在買家才能知道底價，不過，可以確認的是沒有過去傳出的33億元那樣誇張。

根據房產業者推估，若以該案裝潢、興建成本推估以及知名度，預期行情可能超過20億元。

宜蘭頭城「阿拉伯宮」內部照。（世邦魏理仕提供）

宜蘭頭城「阿拉伯宮」內部。（世邦魏理仕提供）

宜蘭頭城「阿拉伯宮」內部照。（世邦魏理仕提供）

宜蘭頭城「阿拉伯宮」內部照。（世邦魏理仕提供）

宜蘭頭城「阿拉伯宮」內部照。（世邦魏理仕提供）

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