TESDA延攬AMD副總裁王啟尚進入董事會

TESDA董事長黃克勤博士（左）及執行長陳紀綱。（TESDA提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕設計自動化新創公司台灣電子系統設計自動化（TESDA，簡稱台系統）昨（8）日召開股東臨時會，完成董監事改選，延攬超微（AMD）顯示卡技術與工程資深副總裁王啟尚新任董事。會中也通過引進研創資本股份有限公司的資金，這是TESDA首次獲得機構投資人注資。

研創資本為工研院創新公司及多家台灣知名企業共同組成的公司。研創資本董事長劉佳明表示，TESDA成立至今累積的表現獲得股東肯定，新資金的注入下，將帶領TESDA朝向A輪融資前進，並有利推進台灣EDA產業生態鏈的發展。

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TESDA表示，新任董事王啟尚畢業於國立交通大學電機工程系和西雅圖華盛頓大學電機工程研究所，為國立交通大學傑出校友，現職為AMD顯示卡技術與工程資深副總裁，負責顯示卡技術的開發，包括架構、IP和軟體，擁有超過30年的顯示卡與矽晶工程經驗。他在半導體領域的豐富經驗，將為TESDA的技術研發、商業模式確立及市場開發等領域提供重要指引及建言，助益公司發展。

此外，TESDA並在董事會下設立「諮詢委員會」，成員除了王啟尚外，也延攬SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、國立清華大學電機系教授黃錫瑜擔任委員。曹世綸為SEMI首位亞裔行銷長，擁有多年經營科技及微電子產業、品牌與行銷展會的經驗，有助於促進TESDA提升海外知名度，強化與國外客戶及夥伴鏈結，拓展國際市場；黃錫瑜致力於培育高科技人才，推動產學合作，有利於滿足公司對人才的需求。

TESDA董事長黃克勤曾任職台積電、聯電、創意電子、智原科技等要職，他指出，經營團隊非常榮幸能夠邀集到半導體相關產學領域菁英進入公司董事會及諮詢委員會，有助於增進董事多元化與專業性，也希望借重諸位專家在半導體的專業，給予公司經營發展的建言。儘管TESDA尚未辦理股票公開發行作業，但強化董事會職能，重視公司治理，提升企業永續價值，為TESDA向來秉持企業經營者應有的態度及責任。

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