高息ETF熱潮再現！前5大受益人今年新增逾205萬人（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新1週增加3萬9485人，來到874萬0303人為連續19週創新高。進一步觀察，上週台股ETF中受益人增加的有31檔，進一步觀察，今年來共增加264萬5252人，增加前5名包括00919在內都是高息ETF，5檔加總共新增205萬9883人。

根據CMONEY統計，今年來受益人增加最多的前5名台股ETF全都是高息ETF，其中又以00940人數最多，今年來受益人為94萬2517人，其次是00919，今年來增加40萬266人，最新受益人數達83萬4723人，第3則是00939，今年來增增30萬2089萬人，第4則為00929，今年來增加28萬2741人，最新受益人為78萬9864人，至於第5則是00878，今年增加13萬2270人，最新受益人數達130萬873人。

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財富管理業者表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，除了適合長期投資外，也是存股領息的好工具，愛好高息的存股族投資人，可以趁台股高檔拉回，或是把握除息後的便宜價，把握逢低分批進場中長線布局機會。

市場法人指出，整體來看，台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主，電子權值輪動上漲，帶動市場做多氣氛居高不下；受惠全球非美國家2024年總體經濟持續復甦，傳產業2H24需求不看淡，科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展。

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