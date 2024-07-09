25年來沒關過分店、今年再開3家！日本人為何也愛好市多？

好市多在日本相當受歡迎，日本媒體指出，好市多已成為幫助振興地方經濟消費的救世主。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，值得注意的是，好市多在日本也相當受歡迎，在1999年、25年前進軍日本後，迄今從未關閉過任何一家日本分店，發展相當迅速，已擴張到現今的33家分店，日媒指出，好市多在日本成為幫助振興地方經濟消費「救世主」，好市多的進駐不只可振興地區經濟，還可提高城鎮知名度、增加人口並創造工作機會，以及增加稅收，不過對於當地零售商來說恐是個威脅。

《共同社》報導，在日本47個都道府縣中，好市多在其中21個設有共33家分店，2024年還預計在另外3個地點開設分店，分別是滋賀縣東近江市、福岡縣小郡市和沖繩縣南城市。

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當日本地方政府正在努力尋找方法，來消除人口快速減少造成的經濟長期停滯之際，越來越多的日本城鎮正在投資，透過準備潛在土地和基礎設施，來吸引好市多。

對於好市多的進駐，將創造就業機會和增加稅收等經濟連鎖反應，外界可說是寄予厚望，成為幫助振興地方經濟消費「救世主」。

以小郡市來說，好市多和小郡市政府達成協議，會確保當地工人的就業，並在災害發生時供應商品。小郡市政府則和福岡縣政府談判，成功獲得了開設分店的建設許可和批准。

人口約1.7萬人的熊本縣御船町，在2021年開了1家好市多，町長藤木正幸說：「我們町已快速打響知名度。就像是一座主題樂園。」在2016年的一連串大地震重創熊本縣後，他多次前往好市多位在東京的子公司，力邀好市多到御船町投資，做為「重建象徵」。過去，御船町的人口一直下滑，但最近3年卻增加了300人，包含財產稅在內的其他收入也大幅增長。

報導披露日本好市多開設分店有2大條件，分別是半徑10公里內人口超過50萬，停車場面積可容納800輛以上汽車，而御船町符合條件，鄰近的熊本市人口約73.6萬人，為九州第3大城市。

好市多分店的開業通常會創造數百個就業機會。報導稱，日本好市多時薪是全國一致的，為1500日圓（308元新台幣）起跳，高於日本法定最低工資1000日圓（205元新台幣）。

好市多在日本的成功並沒有被其他海外零售商複製。英國特易購（Tesco）和法國家樂福（Carrefour）已退出日本市場，相比之下，好市多從1999年在福岡縣開設首家分店後，一直在擴大業務。

東京經濟大學教授丸谷雄一郎分析，好市多至今仍未關閉過日本的分店，稱讚好市多幫助了地方政府，藉由透過圍繞好市多門市的方式，來打造城市發展，而好市多獨特的原創商品陣容，也鼓勵消費者試吃並享受消費作為娛樂活動。

儘管好市多進駐被認為有多項優點，不過當地零售商對此事是既期待又怕受傷害。在今年即將開幕的沖繩縣南城市，賣石油產品的經銷商就擔心銷售額下降，因為好市多會開加油站。

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