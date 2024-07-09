歐盟關稅奏效 中產業官員坦言：電動車出口成長受挫

歐盟高額關稅下，中國乘聯會秘書長表示，近幾個月電動車出口承壓，出口成長降20到30個百分點。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車產業機構的官員週一（8日）表示，歐洲關稅的前景，將使中國近幾個月電動車和插電式混合動力車出口成長下降20到30個百分點。

《路透》報導，歐盟在上週啟動對中國製造的電動車徵收高達37.6％的臨時關稅，藉此防範中國不公平補貼，可能造成的電動車氾濫問題。歐盟在3月時也採取了措施，這代表著關稅可以追溯。

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中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）秘書長崔東樹週一表示，包括電動車、插電式混合動力車在內的新能源車出口，目前面臨暫時的壓力。過去出口成長至少30-40％，現在已經放緩到只有10％多，也就是說關稅對於中國新能源車出口成長的影響多達20到30個百分點，這是一個很明顯的現象。

中國乘聯會公佈最新報告，6月中國國內汽車銷量連續第3個月下降，數據顯示，6月新能源車出口量年增12.3％、季減15.2％；新能源車出口佔汽車出口總量的21％，相較於去年同期，降了3個百分點。

在歐盟關稅打擊下，4月至6月，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）在中國製造的電動車出口跌至2022年Q3以來最低水位，當時正逢疫情封鎖期間，特斯拉上海廠基本上停擺。歐洲是特斯拉上海廠的最大出口市場。

根據中國乘聯會，在燃油車出口強勁支撐下，繼5月成長23％之後，6月中國汽車出口年增28％。本土市場來看，中國政府給的激勵措施未能在經濟復甦緩慢的情況下刺激消費者需求，中國6月汽車銷量較去年同期降6.9％，連續第3個月下滑。

6月，新能源車銷量佔中國國內汽車銷售的48.1％，創下歷史新高。中國本土品牌比亞迪（BYD）、蔚來（Nio）、極氪（Zeekr）和零跑汽車（Leapmotor）單月銷售都創下新高。

電動車整體銷量成長速度從5月的27.4％降至9.9％，插電式混合動力車銷量則從61.1％躍升至67.2％。中國汽車流通協會（China Automobile Dealers Association）公佈的汽車庫存預警指數在6月年增8.3個百分點，來到62.3％，凸顯中國消費需求疲軟的問題。

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