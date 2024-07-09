旺矽營收創三高 Q3看俏

旺矽營收創三高（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面及設備廠旺矽（6223）公布6月自結營收8.45億元，月增5.34％、年增28.77％，創單月營收歷史新高；第二季營收23.92億元，季增16.92％、年增18.87％，也創單季歷史新高；上半年營收44.39億元、年增16.94％，創同期新高。法人預估，旺矽第三季可望續走高。

旺矽表示，受惠於微電子多元應用發展趨勢， 公司以先進的技術、完整的產品線、綿密的客戶服務，與國內外客戶密切合作，提供晶片檢測所需的探針卡，不僅在AI的佈局上面，其他新應用如車用、通訊相關也有均衡發展。

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除了主力產品探針卡之外，旺矽更進一步佈局上游工程端測試機台，提供客戶在前期晶片開發的階段所需要的半導體量測與溫度檢測設備，旺矽藉由貼近客戶需求，提供高度客製化的量測設備，各產品在國際市場上的市占率成長，帶動第二季與上半年營收成長。

在2023年的全球探針卡排名中，旺矽進一步從全世界第五名晉升為第四名，為全世界前五大之中唯一一家營收成長的探針卡公司。展望未來，因產能吃緊，旺矽預計在今年擴充30%探針卡產能，並同時啟動位於湖口的關鍵零組件的產能建置計畫，公司預期新廠完成後，可大幅提升交貨期能力。

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