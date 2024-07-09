晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國11家上市銀行對員工「反向討薪」 追回近4.52億！

2024/07/09 11:36

中國多間銀行「反向討薪」，將發給員工的績效獎金追回，中國11家上市銀行在2023年累計追回金額，已近1億元人民幣（約4.52億元新台幣）。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國金融圈近來屢屢傳出限薪、降薪、退薪等狀況，不斷引發市場熱議，中國多間銀行更是「反向討薪」，將發給員工的績效獎金追回，規模攀升至歷史新高。光是2023年，中國就有11家上市銀行在年報中透露反向討薪數據，統計出累計金額已近1億元人民幣（約4.52億元新台幣），招商銀行更是其中的「討薪王」，共討回4329萬元人民幣（約1.95億元新台幣），涉及該行4415名員工。

反向討薪也就是「績效薪酬追索扣回」的制度，若員工在職期間，若出現違法違規，或者職務範圍內導致風險損失等不合理的地方，銀行就會把發出去的績效薪酬給討回來，並止付尚未發放的部分。

據中國媒體《第一財經》報導，銀行過去作為高薪行業的代表，不只薪資增長開始出現頹勢，反向討薪的名單也不斷拉長，銀行不斷加碼力道，使規模攀升至歷史新高。

根據不完全統計，2023年中國銀行、招商銀行、渤海銀行、哈爾濱銀行、天津銀行等11家上市銀行在年報中，詳細公布了績效薪酬追索扣回情況，累計「反向討薪」金額近1億元人民幣。其中反向討薪金額最高的是招商銀行，2023年追索扣回績效薪酬總金額4329萬元人民幣，涉及執行績效薪酬追索扣回的員工4415人。

多家銀行反向討薪金額有所成長，如渤海銀行2023年金額為2344萬元人民幣（約1.06億元新台幣），2022年則是1760萬元人民幣（約7967萬元新台幣）；東莞農商行2023年金額172.8萬元人民幣（約782.26萬元新台幣），較2022年的66萬元人民幣（約298.7萬元新台幣），成長1.6倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財