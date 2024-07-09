中國11家上市銀行對員工「反向討薪」 追回近4.52億！

中國多間銀行「反向討薪」，將發給員工的績效獎金追回，中國11家上市銀行在2023年累計追回金額，已近1億元人民幣（約4.52億元新台幣）。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國金融圈近來屢屢傳出限薪、降薪、退薪等狀況，不斷引發市場熱議，中國多間銀行更是「反向討薪」，將發給員工的績效獎金追回，規模攀升至歷史新高。光是2023年，中國就有11家上市銀行在年報中透露反向討薪數據，統計出累計金額已近1億元人民幣（約4.52億元新台幣），招商銀行更是其中的「討薪王」，共討回4329萬元人民幣（約1.95億元新台幣），涉及該行4415名員工。

反向討薪也就是「績效薪酬追索扣回」的制度，若員工在職期間，若出現違法違規，或者職務範圍內導致風險損失等不合理的地方，銀行就會把發出去的績效薪酬給討回來，並止付尚未發放的部分。

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據中國媒體《第一財經》報導，銀行過去作為高薪行業的代表，不只薪資增長開始出現頹勢，反向討薪的名單也不斷拉長，銀行不斷加碼力道，使規模攀升至歷史新高。

根據不完全統計，2023年中國銀行、招商銀行、渤海銀行、哈爾濱銀行、天津銀行等11家上市銀行在年報中，詳細公布了績效薪酬追索扣回情況，累計「反向討薪」金額近1億元人民幣。其中反向討薪金額最高的是招商銀行，2023年追索扣回績效薪酬總金額4329萬元人民幣，涉及執行績效薪酬追索扣回的員工4415人。

多家銀行反向討薪金額有所成長，如渤海銀行2023年金額為2344萬元人民幣（約1.06億元新台幣），2022年則是1760萬元人民幣（約7967萬元新台幣）；東莞農商行2023年金額172.8萬元人民幣（約782.26萬元新台幣），較2022年的66萬元人民幣（約298.7萬元新台幣），成長1.6倍。

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