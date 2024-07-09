到神社別穿露肩裝！日媒列13大「旅日NG行為」 盼遊客注意

日本旅遊業在疫情後迅速復甦，但也帶來一些問題，日媒建議遊客，在神社穿著得體的服裝，以展現尊敬。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本旅遊業在疫情後迅速復甦，爆量的遊客帶來了「過度旅遊」問題，部分外國遊客行為更是激怒了日本當地居民，日本媒體日前更統整出4大類、13項的旅日行為守則，希望各國遊客能尊重一些基本原則。

日本生活雜誌《Tokyo Weekender》列出13項行為，並分為大眾運輸工具上的規範、餐廳用餐禮儀、神社及寺廟禮儀，以及其他基本禮儀等4大類。

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來自長野的自由導遊卡內爾 （Peter Carnell）表示，他的客人常問他，什麼該做什麼不該做，他認為，觀察當地人的行為並採取相對應的行動，是造訪任何國家的準則，強調日本人不會期望外國人了解所有規則。所以在這方面，不必過度擔心。只是有一些基本原則值得尊重。

一、大眾運輸工具

1.不要講電話。因為講電話時，你的音量會不自覺提高，聽到有人大聲說話，對周圍的乘客來說，是相當煩人的。

2.不要吃東西。儘管你覺得自己的食物很香，但周圍的乘客可能不這麼認為，食物更可能掉下來。

3.不要占用多餘空間。坐下時雙腿應併攏，盡量不要碰到旁人。然後要將包包放在腿上或是頭頂置物架，放在地板上會占用擁擠的車廂空間。

4.說話時請輕聲細語。在密閉空間內，一點聲音都很容易傳播。

二、餐廳和餐桌禮儀

1.不用給小費。就算日本的服務是全世界最棒的，不過也不用另外給錢。

2.用完餐後自己稍微清理一下桌面。

3.正確使用筷子。也就是別用筷子傳遞食物，也不要將筷子直接插在碗裡，這些舉動會讓日本人聯想到葬禮。

三、神社和寺廟的禮儀

1.留意允許步行的區域，通常會有路標，如果您不確定，就不要隨便走。

2.穿著得體的服裝，以展現尊敬。日本人在神社，不太會穿著露出肩膀的服裝，如果你穿了露肩裝，可能會引人側目。

3.神社是莊嚴之地，請保持安靜。

四、外出基本禮儀

1.不要亂丟垃圾。尤其是東京，東京路上的垃圾桶不多，許多日本人是把垃圾帶回家丟，建議觀光客若找不到垃圾桶，請像當地人一樣帶回去丟。

2.別隨意拍照攝影。可以理解觀光客想拍照的舉動，若一些日本當地人可能很上鏡，但他們可能不想被拍。只要不確定能不能拍，就不要亂拍，就如同宗教場所一樣的相關規定，謹慎應對。

3.尊重大自然。曾發生觀光客破壞櫻花樹的花朵和樹枝的事件，這絕對是相當失禮的行為。

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