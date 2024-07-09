儲能配套措施沒做好 ! 歐洲負電價時間大增

歐洲太陽能發展未適當搭配儲能，在供需失衡下，導致負電價時間大增。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲太陽能發電量飆升，強大的水力和核能發電同樣造成了供應過剩，但由於歐洲太陽能發展未適當搭配儲能，導致歐洲今年負電價時間大增，創歷史新高。《路透》表示，現今歐洲面臨的綠能發電過剩問題，將有助投資轉向急需的存儲解決方案。

2024年前5個月，歐洲批發電價負電價時間創新高，主因就是太陽能發電出現供給過剩，卻沒有應對的能源儲存建設。因此，只要綠能發電進入高峰，歐洲的批發電價就幾乎出現負值。

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報導指出，法國仍大量使用核能，核能特性不能臨機調控，負電價時也不能臨時停機，只能持續賠錢的同時還一直繼續發同樣電量，這是助長負電價的元兇。今年西班牙也出現負電價，罪魁禍首就是太陽能成長超速。

根據SolarPower Europe的數據，2019年至2023年間，歐盟太陽能裝置容量增加了1倍多、達263吉瓦。該組織表示，僅在2023 年，相當於每日額外安裝30.6萬塊太陽能板。

若要再繼續建設太陽能與風能，歐洲就得需要增加儲能設施。歐盟預估，要達2030年69%電力為綠能的目標，儲能容量要增加超過3倍。

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