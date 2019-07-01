AI熱也救不了！舊金山Q2辧公室空置率創新高，租金創9年新低（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧的熱潮與快速成長的新創公司也救不了舊金山房地產下滑，報導指出，舊金山辦公室空置率第2季達再創新高，而租金價格跌至2015年以來的最低水準。

CNBC報導，商業房地產公司Cushman & Wakefield週一（8日）發佈的報告顯示，第2季舊金山辦公室空置率達到34.5%，不僅高於第1季33.9%、亦高於去年同期28.1%和武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發前的5%。

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隨著空置率創高，租金則不斷創低，第2季平均租金要價降至每平方英尺68.27 美元，為2015年底以來的最低水平，低於去年同期的72.90美元和2020年的峰值 84.70 美元。

舊金山正面臨武漢肺炎大流行後，人們重返辦公室以及科技市場放緩導致整個行業大規模裁員的雙重挑戰。根據Layoffs.fyi網站的數據，自2022年初以來，科技公司已裁員超過53萬名員工，包括Alphabet、亞馬遜、特斯拉、微軟和Salesforce皆進行大規模裁員。

雖然，在生成式人工智慧的飆升，以及快速成長的新創公司，決定在舊金山開設大型辦事處，緩解了舊金山房地產的打擊。

如市場領導者OpenAI，於去年10月宣佈在Mission Bay社區租賃約50萬平方英尺的空間，這是該市自2018 年以來最大的辦公大樓租賃。Cushman & Wakefield 資深研究總監薩蒙斯表示，OpenAI 正在繼續在城市尋找更多空間。

不僅OpenAI，其競爭對手Anthropic去年在Slack總部轉租了23 萬平方英尺的面積。今年 5月，Scale AI在Airbnb簽署了1份據報道面積為17 萬至18 萬平方英尺的租約。

薩蒙斯指出，舊金山無疑是人工智慧的中心，但人工智慧不會拯救舊金山商業房地產市場。

他進一步指出，雖然資本雄厚的人工智慧新創公司正在簽署大量新空間租賃合同，但更大的趨勢是，科技公司、律師事務所和諮詢公司希望在現有租賃合同到期時減少其占地面積，這反映出混合工作的廣泛轉變。

Cushman & Wakefield 表示，本季舊金山的空置辦公空間總計2960萬平方英尺，報告中表示，市場出現正面跡象，下半年吸收量可望改善，辦公室就業人數在急劇下降後趨於穩定。

但薩蒙斯表示，租金下降和空置率上升的空間似乎更大，他說，即將到來的總統選舉的不確定性可能是推遲新租約的一個因素。

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