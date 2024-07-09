大摩：美總統大選前 美股「極有可能」出現10％修正

大摩策略師預估，美國11月總統大選前，美股「極有可能」出現10％修正。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）策略師威爾森（Mike Wilson）表示，由於美國總統大選、企業獲利和聯準會（Fed）政策的不確定性，投資人應該做好股市大幅回檔的準備。

威爾森接受《彭博》採訪時指出，從現在開始到大選這段期間當中的某個時刻，美股很有可能會出現10％的修正，Q3預計將會相當「動盪」。

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標普500指數本週開盤再創歷史新高，最終以5572.85點作收，已是今年第35次改寫收盤紀錄。對於Fed今年可能2度降息的預期，以及人工智慧（AI）熱潮，推動標普在2023年飆升24％，年初至今再漲逾17％，就連威爾森在內長期看空市場的人，在過去幾年態度也變得更和緩。

但隨著近期有跡象表明漲勢過熱的情況下，在進入Q3這段動盪時期時，愈來愈多的華爾街人士開始變得謹慎。摩根大通（JPMorgan，小摩）交易部門的泰勒（Andrew Tyler）表示，自己對於近期疲軟的經濟數據持樂觀態度，但「信心略微下滑」；花旗集團（Citigroup）的克羅內特也對潛在的回調發出警訊。

大摩的威爾森指出，從現在到年底上漲的可能性非常低，遠低於正常水位。威爾森在今年稍早將標普500指數到2025年中期的目標從4500點，上調至5400點。儘管標普目前已超過這一數字，但威爾森做出了很大的轉變，因為當時他喊出的前景是華爾街最低。

不過，威爾森也提到，投資人不應該過度擔心這種水準的回檔，相反的投資人可以將這視為進入市場的機會，建議投資人可以專注於個股，而不是指數。

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