標普、那指刷新高！台積電ADR市值一度衝破1兆美元

美股週一互有漲跌，道瓊下跌31點，那斯達克及標普500指數再創新高，分別上漲0.28%、0.1%，費城半導體指數上漲1.93%。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人關注美國本週將公布的通膨數據，以及美國聯準會主席鮑爾的談話，美股週一互有漲跌，道瓊收盤下跌31點，那斯達克及標普500指數再創新高，分別上漲0.28%、0.1%，費城半導體指數上漲1.93%，台積電ADR盤中一度上漲4.8%至192美元，市值突破1兆美元（32.47兆台幣），收盤漲幅為1.43%，收在186.63美元。

綜合外媒報導，由於物價壓力緩解，投資人對聯準會將很快開始放鬆貨幣政策越來越樂觀，鮑爾將於本週二、三在國會為半年度貨幣政策作證報告。此外，主要通膨數據包括週四將公布六月消費者物價指數，週五將公布生產者物價指數，投資人將據此衡量聯準會在對抗通膨方面的進展。

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焦點股方面，週一晶片股表現亮眼，輝達漲幅1.88%，英特爾上漲超過6%，AMD上漲近4%。

道瓊工業指數下跌31.08點或0.08%，收39344.79點。

那斯達克指數上漲50.98點或0.28%，收18403.74點。

S&P 500指數上漲5.66點或0.1%，收5572.85點。

費城半導體指數上漲108.90點或1.93%，收5765.21點。

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