中國頻裁員減薪 上海教授喊話畢業生：別以從事金融業為恥

金融業是中國大學畢業生最夢寐以求的職業之一。（路透）

首次上稿 07-08 23:03

更新時間 07-09 06:52

〔編譯魏國金／台北報導〕在中國股市低迷、金融業聲譽下滑、中國當局升高對該產業審查之際，上海交通大學上海高級金融學院副院長兼會計學教授李峰6日在畢業典禮上敦促學生不要「以從事金融業為恥」，他的演說引發關注。

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南華早報報導，李峰說，儘管中國當局大力發展新質生產力，但金融對中國經濟的實力仍至關重要，畢業生應該為在金融業工作「深感自豪」。

他說，在政府積極發展創新科技的過程中，「一些人開始認為金融業毫無價值，因為金融似乎不是硬核科技，認為金融業是可有可無的交易成本；有些金融從業人員，包括我們的一些同學和校友甚至產生職業羞恥心」。

李峰說，該觀點必須糾正，因為金融服務是發展「新質生產力」不可或缺的部份，同時「金融是國民經濟的血脈，是國家競爭力的重要組成部分；因此作為金融從業人員，或者在企業從事投融資工作，我們不但不應該有羞恥感，而應該深感自豪」。

中國國家主席習近平去年提出「新質生產力」一詞，意指以先進科技作為經濟成長的新驅力。

報導說，李峰的演說時機正值中國金融業面臨重大轉型，金融專業人士聲譽受衝擊之際。根據中國媒體「第一財經」報導，4月間中國有近10家券商因涉及不當行為遭監管機關懲罰。

儘管中國金融業近期掀起一波裁員、追繳過往福利金與減薪潮，但仍位居中國薪資最高行業之一，金融業也仍是畢業生最夢寐以求的職業之一。

在北京鼓勵之下，2010年代以來，諸如中國國際金融公司（CICC，中金公司）等金融機構仿效西方同業，祭出高薪吸引人才，中金平均年薪從2018年的人民幣70萬元（約新台幣313萬元）上升至2020年的人民幣115萬元（約新台幣514萬元），相較之下中國人均年所得僅人民幣3萬5128元（約新台幣15.7萬元）。

但近年來，北京的金融領導人推動金融業轉型，強調「國家戰略」高於過度追求利潤。今年1月間，習近平強調金融工作者要「誠實守信、不急功近利」。官方明示、暗示之下，結果許多金融公司，包括中信證券與中金公司大幅降薪。財報顯示，與去年同期相較，今年第1季中金削減員工相關成本達43.4%。中信證券、國泰君安等其他頂級券商的勞動成本也有所下降。

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