中國油罐車裝食用油亂象 中儲糧展開大排查

中國油罐車業者運輸後不清洗罐體，甚至剛卸完煤油就直接換裝食用油，造成糧油污染。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中媒上周（3日）報導，有油罐車業者運輸後不清洗罐體，甚至剛卸完煤油就直接換裝食用油，造成糧用油遭到污染，涉及爭議的中國儲備糧管理集團6日發布公告，已自7月5日展開專項大排查。

中儲糧表示，已要求下屬油脂公司從7月5日開始在全系統深入開展專項大排查，要求直屬企業按照國家《食品安全法》及中儲糧集團管理辦法等有關規定，嚴格排查出入庫等環節使用的運輸工具是否符合要求、相關運輸承運單位運輸工具是否符合食品安全規定，以及運輸過程中的操作是否合於規範。

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中國油罐車運輸產業遭媒體踢爆「極限使用」，罐內裝載的液體包羅萬象，除了糖漿、大豆油等食用液體外，還運送煤製油等化工類液體。甚至還傳出油罐車在卸完煤油後，未清洗就直接裝上食用油。

中媒報導，這個過程中，一些散裝食用油生產廠家睜一隻眼閉一隻眼，沒有嚴格把關，不按規定去檢查罐內是否潔凈，而收貨方檢驗手段過於單一，也無法發現問題。

涉案的兩家龍頭企業匯福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司陷入輿論爭議。

中儲糧要求對於檢查發現存在違反規定的運輸單位和承運車輛，立即依法終止運輸合作，並列入集團公司服務採購「黑名單」。針對發現的重大問題，將主動向有關監管部門報告。 對於直屬企業及員工違反操作規程和工作紀律的，也會從嚴從快處理。

此外，據南方都市報報導，8日匯福糧油集團工作人員回應媒體稱，企業對於此事積極配合，政府有關部門已經來過單位進行核查調查，包括檢查油的品質等設備。工作人員表示，對於此次涉事車輛及運輸機構，官方機構已經介入調查。

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