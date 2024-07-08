中共重要經濟會議在即 股市不給面子繼續慘跌

中共第20屆三中全會將於7月15日至18日於北京召開，但中國股市卻繼續下跌。示意圖。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》報導，中共第20屆三中全會將於7月15日至18日於北京召開，這場會議將聚集近400名中國政府高官、軍方將領、省市首長和學界人士，是指導中國政治和經濟進程的重要會議，原本市場預期中國股市可能會有一番表現，情況卻剛好相反。

8日恆生中國企業指數收跌1.5%，從5月20日創下波段高點以來已回跌9.8%；滬深300指數收跌0.9%，為連續第5個交易日下跌，且為連續7週收黑，創2012年年初以來最長跌勢，從5月20日波段高點以來也下跌7.8%。

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由於經濟復甦失衡，加上投資人對地緣政治風險升高的疑慮，中國股市今年稍早開始的漲勢已失去動能。投資人預期，中共三中全會落幕後，中國股市不會迅速反彈。北京當局迄今祭出的刺激措施，對於陷入困境的房地產業或消費信心的影響有限。

安本資產管理投資經理黃新耀表示：「中國國內經濟依舊疲軟，三中全會推出刺激措施的預期不高。」

中國國內投資人的情緒尤其脆弱。滬深300指數已經回吐今年以來的所有漲幅，且自6月21日以來上證綜合指數一直低於3000點這個重要關卡，小型股特別難以因應經濟成長放緩，今年以來的跌勢兇猛。

與此同時，有跡象顯示，中國的股市「國家隊」最近可能已經進場護盤，以在三中全會前拉抬信心。自上證綜合指數跌破3000點以來，一些受中國主權財富基金青睞的ETF基金已出現大量資金流入。當今年2月中國股市暴跌時，「國家隊」對於穩定股市至關重要。

摩根士丹利中國市場策略師王瀅表示：「投資人一直關注中國的宏觀和政策發展，儘管近年來對中國股市的曝險降至歷史新低，但他們不急於重返中國股市，貨幣疲軟、地緣政治不確定性和中國的宏觀挑戰，仍是近期的阻礙。」

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