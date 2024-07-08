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政府激勵措施若無效 工會：Stellantis義大利產量恐大減

2024/07/08 21:42

義大利FIM-CISL聯盟工會認為，若當地政府的激勵措施無法提振需求，恐導致Stellantis產量大減。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕跨國汽車製造商Stellantis日前才指出，英國政府需有更多措施來刺激銷量，若無作為將會停掉英國工廠。義大利FIM-CISL聯盟工會也示警，若當地政府的消費獎勵措施對電動車銷量毫無作用，該車廠今年在義大利的產量恐將大減。

外媒報導，FIM-CISL工會週一（8日）表示，若政府的措施沒有提振當地消費者對電動車的需求，產量可能會從去年的75.1萬輛，降至略高於50萬輛，遠低於Stellantis與義大利政府討論的2030年前100萬輛的目標。

據了解，義大利政府今年初宣布將推出一項新的激勵計劃，支持購買電動和混合動力汽車以及污染較少的汽油車，但在上個月才開始實施，對此，FIM-CISL負責人Ferdinando Uliano表示，它們對產量的影響尚不明顯，今年上半年產量下降25%至30萬3510輛，並強調「如果激勵措施不能改變現狀，那麼到今年年底，我們很可能只實現2030年100萬目標的一半」。

Stellantis發言人表示，公司通常不會針對工會的產量數據報告提出評論。

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