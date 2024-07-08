三星大罷工3天 8吋晶圓生產恐受衝擊

三星電子逾6000員工今冒雨參加罷工。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕三星電子旗下最大工會「全國三星電子工會」（NSEU）昨展開為期3天大罷工，6540位工會成員參與活動，要求加薪與採用公平的獎金標準。該工會指出，半導體生產將因罷工中斷，損失可能集中在8吋晶圓的生產上。

日本經濟新聞報導，NSEU領導人指出，隨著數千名工會成員加入第1天的罷工，8吋晶圓的產線當日早上「已出問題」。NSEU說，其成員有近3萬人，約佔三星全韓總員工12.4萬人的24％。

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NSEU沒有量化產線中斷的程度，而三星電子表示，目前業務沒有受到影響。8吋晶圓用於生產從傳統的動態隨機存取記憶體（DRAM）到代工晶片生產等範圍廣泛的產品與應用。

NSEU副主席李賢國（音譯）在三星華城廠的集會上說，「半導體產線要比管理層預期的罷工效應脆弱許多，我們全都知道只要一個輪班缺席，工作就難以進行，然後直接影響生產，當我們說要罷工時，管理層怎麼會不了解」？

NSEU表示，參與罷工成員來自器興、平澤、天安、溫陽、龜尾與光州等各廠，其中涉及半導體設備、製造、研發職務者就有5211人，李賢國說，「由於許多設施管理和維護工程師參與罷工，生產中斷是不可避免的」。

韓國朝鮮日報報導，參與首日罷工的NSEU成員，佔三星半導體生產部門7萬員工的9.3％。業界人士認為，儘管三星力求以替代人力防止罷工導致的生產中斷，但鑑於罷工規模，負面影響是不可免的。

該罷工的時機正值三星在發展先進的人工智慧（AI）晶片，或稱高寬頻記憶體（HBM）晶片領域中急起直追之際。規模較小的在地對手SK海力士透過向美國AI晶片巨頭輝達供應其HBM晶片，而在市場上取得領先。

韓聯社指出，今年1月三星展開勞資薪資談判，但未能縮小分歧，5月底NSEU宣佈舉行罷工，目的訂調為「影響生產」，如果此次罷工仍未能使勞資談判取得進展，NSEU計畫從15日起將舉行為期5天的第2次罷工。

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