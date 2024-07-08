5台紡織業者揮軍德國展會 創造商機逾3800萬元

紡拓會表示，5家台灣紡織業者在德國展會預計創造商機逾120 萬美元。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／新德里報導〕紡拓會今天表示，在經濟部國際貿易署支持之下，今年組團揮軍德國法蘭克福「2024年EUROBIKE歐洲自行車展」的5家台灣紡織業者，吸引比利時Hplus、Gofluo、荷蘭9th Wave、義大利MET及美國Dryft Board等國際品牌廠到場參觀，預計創造商機逾120 萬美元（約新台幣3886萬元）。

紡拓會表示，此場展會已於昨（7日）閉幕，此次展覽共有來自台灣、德國、英國、比利時、義大利、荷蘭、日本、韓國、泰國等60多國、1800多家參展業者，共吸引逾6萬人次入場參觀，參展的台灣業者包括東肯、展絨、福懋、得偉、野熊，產品包含永續創新研發及技術領先的自行車用輪胎簾布、碳纖布料、功能性衣著與背包用布輔料等。

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紡拓會觀察，造訪台灣展區的買主約380人次，大會資料則顯示，去年歐盟27國與英國的電動自行車銷售量為510萬台、年減7%，加上非電動機種的自行車，銷量為1680萬輛、年減16.5%。歐洲自行車產業協會（CONEBI）的市場數據顯示，德國是電動自行車整體最強、最重要的市場，其次是法國；在非電動自行車方面，英國領先德國排名第一。

紡拓會提到，歐洲市場自行車產業2023年的銷售額為193億歐元、年減8.9%，雖然面臨庫存去化的挑戰，但歐洲自行車工業協會（CIE） 的調查顯示，52%的會員預期今年的銷售額將高於前一年，因此對於未來自行車市場發展仍樂觀看待，部分業者將規劃擴增自行車服裝及袋包等系列產品。

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