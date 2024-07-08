失業大軍太多 北京祭零就業家庭「動態清零」 中網友：國家急了

中國經濟疲弱，民眾求職難。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年中國高校畢業生達1179萬，創新高，人力資源公司調查顯示，僅48%的畢業生獲得非正式錄取通知，就業形勢嚴峻，連中國主要經濟引擎-深圳也熄火，今年第1季新登記失業居民年增40％。為解決失業問題，中國祭出零就業家庭「動態清零」，避免全家都失業，生活陷入困境，引發社會動盪。中國網友直言，「國家急了，不得不親自出手，說明形勢嚴峻」、「失業成了維穩對象」、「表面是解決就業問題，實際是保上位者的臉面」。

中國經濟下行，失業問題已成為影響經濟前景的棘手問題。儘管中國5月失業率5%，16至24歲青年失業率為14.7%，看起來沒有很嚴重，但是這份統計並沒有將許多失業者納入計算範圍，僅統計有城鎮戶口且登記在冊的失業人口，沒有登記者就不算失業，而且農村戶口屬於農村勞動力，也不在統計範圍之內。

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以青年失業率觀察，根據中國智聯招聘平台發布的《2024年大學生就業力調研報告》，截至4月中旬，只有48%的畢業生獲得了非正式錄用通知，情況比去年更差。廣東工業大學2024年畢業生去向統計表更顯示，就業率僅41%，意味著6成畢業生工作無著落；其中建築與城市規劃系所因房地產低迷，就業率只有9%，相當悽慘。

為了解決失業問題，中國高層在今年5月就罕見將集體學習的主題定為「促進高品質充分就業」，並提出「統籌用好公益性崗位，確保零就業家庭動態清零」。北京、內蒙古、四川等地都宣布推出零就業家庭「動態清零」的工作。

中國大學畢業生面臨求職困境。（圖取自中國網路）

對此，中國網友指出，國家不得不出親自出手，說明形勢真的超級嚴峻，若一家人都失業，沒有穩定收入，這樣的家庭越多，造成的麻煩就越多，不能坐視不管，「國家著急了」。也有人指出，青年失業率看起來降低了，實際並非如此，這個政策就是希望消滅在家躺平的大學畢業生。

還有中國網友抱怨，現在找工作比登天還難，開網約車、送外賣、擺攤做小生意都擠滿了人，開噴這個政策神操作，不解決問題，先解決提出問題的人，甚至是被問題傷害的人，確保零就業家庭動態清零，似乎對大學畢業生的關懷，實則是將他們視為維穩對象。

中國網友直言，這個政策表面是解決就業問題，實際是保上位者的臉面，畢業生被迫去參軍、基層、被動員假裝找工作，背後是為了維穩而進行的社會控制，就業問題被政治化，真正民生問題被掩蓋在一片虛假的繁榮中。政績和數據得到維護，年輕人的未來被犧牲，真正要清零的不是失業率，而是治標不治本，只顧政績的執政方式。

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