兆豐金上半年稅後盈餘突破200億 子公司兆豐銀逆勢小衰

兆豐金上半年稅後盈餘突破200億元。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金8日公告自結獲利，2024年6月稅後盈餘34.74億元，累計前6月稅後獲利一舉衝破200億元，達203.97億元、年增8.7%，創歷年同期新高，EPS 1.42元。

各子公司表現方面，主要獲利來源兆豐商銀，6月表現卻遜於去年同期，單月稅後盈餘27.69億元，較去年同期30.04億元年減7.8%；累計前6月兆豐銀稅後盈餘177.92億元、年減3.9%。

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分析兆豐銀上半年獲利衰退主因，兆豐金表示，因員工福利費用增加，以及部分轉投資出現評價損失，導致今年上半年表現不如去年同期，但第2獲利引擎兆豐證券卻有亮眼表現。

兆豐證券6月稅後獲利3.55億元，累計前6月稅後盈餘14.95億元，較去年同期10.88億元年增37%，創下歷年同期新高。

兆豐金表示，因台股今年上半年日均量5400億元，較去年同期3000多億元大增，台股指數亦有上漲，因此兆豐證券在自營、承銷、經紀等業務均有成長，使獲利創下歷年上半年同期新高。

產險業務方面，５月因花蓮地震及火險理賠導致單月虧損，但６月單月獲利表現轉正，稅後獲利0.75億元，前6月稅後獲利0.85億元，兆豐金表示，排除地震等理賠因素外，兆豐產險的保費收入也有明顯成長。

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