續作賠本生意！中國太陽能供應過剩 隆基綠能市值蒸發逾80％

中國太陽能產業供給過剩，不可能很快恢復獲利。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國太陽能巨頭隆基綠能指出，中國陷入困境的太陽能產業不可能很快恢復獲利，因為市場供給過剩的局面恐長達兩年。隆基綠能8日股價走跌，創逾4年新低，市值已從2021年11月高點蒸發超過80%。

彭博報導，隆基對花旗研究與大和資本分析師指出，銷售價格短期內不可能回升到足以超越成本的水準，花旗8日公佈報告稱，「在供給過剩的情況下，中國整個太陽能產業將持續虧損」。

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中國領先全球的太陽能產業在近幾年生產過剩後，面臨日益嚴重的獲利壓力。由於被迫以低於成本的價格銷售，包括隆基在內的主要大廠今年第1季財報皆虧損。

隆基認為，現有產品在可預見的未來不可能有利可圖，因此寄望將太陽能更有效轉化為電力的新技術，不過花旗報告指出，隆基的新產品雖較先進，但尚未具備成本競爭力。

大和資本分析師葉捷賢（Dennis Ip）也說，「我們沒有看到眼前有任何刺激因素顯示該產業出現基本復甦，因此建議投資人不要對中國太陽能的復甦抱有奢望」。

中國證券時報8日報導，一度是中國最大太陽能板與組件製造商的隆基綠能8日股價收跌3.11%，市值跌破1000億人民幣，並從2021年11月1日創下的5424億人民幣最高紀錄蒸發逾80%。

報導說，巔峰時期中國太陽能產業至少有12家企業市值突破1000億人民幣，如今隆基跌破該關卡後，僅剩陽光電源1家市值千億。

報導指出，隨著產業資本泡沫破裂，中國的太陽能產業不再是炙手可熱的投資標的，相關企業股價跌跌不休。近半年來，隆基綠能多次陷入裁員與產線關停局面。

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