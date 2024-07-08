微軟下令「中國地區員工」9月起僅能用iPhone工作

微軟下令中國地區員工9月起僅能使用蘋果產品工作。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據報導，美國科技公司微軟下令，為公司資安考量，在中國地區的員工自9月起僅能使用iPhone工作，這等於不允許在公司內使用Android設備。

彭博報導，微軟要求中國地區的員工在公司「登入工作用電腦或手機」時，只能透過蘋果的裝置確認身分後登入；外媒認為該措施是微軟安全未來倡議（Secure Future Initiative）的一環，旨在確保其內部員工皆使用微軟的Authenticator密碼管理員，以及Identity Pass應用程式。

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報導指出，在中國是無法使用Google Play應用程式商店，因當地智慧機製造商如華為、小米等，均有自家平台，也因為中國沒有Google行動服務，微軟便直接不允許Android裝置用於公司。

據了解，The Register先前報導，3名來自愛丁堡大學和都柏林聖三一學院的大學教授，分析中國三大熱門手機品牌OnePlus、小米和Realme，發現這些手機會將用戶的個人敏感資料，在未經用戶同意下，傳送給第三方，因此研究人員也警告，不要在中國購買Android手機。

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