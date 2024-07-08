電池盒廠精確6月營收3.56億元 歷年同期新高

電動車電池盒廠精確6月合併營收為3.56億元，較上個月成長12.5%，較去年同期成長42.7%，創歷年同期新高。（精確提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕電動車電池盒廠精確（3162）6月合併營收為3.56億元，較上個月成長12.5%，較去年同期成長42.7%，創歷年同期新高。

精確公司表示6月營收大幅成長主要是歐洲廠及廣州廠出貨暢旺，下半年為公司傳統旺季，加上大眾、長城、小鵬汽車等重要客戶的出貨，營收可望一季優於一季。

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精確於去年陸續建置中國武漢、廣州、嘉興及歐洲塞爾維亞的工廠，完整的製造佈局最近傳出好消息。

精確湖北廠和中國前5大車廠長安汽車簽訂7年10億元人民幣的長期訂單，預計從後年起將陸續交貨，精確歐洲廠和瑞典全球知名車廠訂單進入最後議價階段。

合計精確今年上半年已接獲新訂單逾人民幣17億元，相當於台幣76億元，遠超出年初公司對新訂單的預估。

精確表示，新訂單的簽訂不僅保障公司未來年度的營收成長，同時也顯示公司不論產品品質、價格、交貨能力等獲得客戶的肯定。這對公司未來爭取前3大電池製造商訂單，進而晉升為電池盒第一線供應商邁開重要的一步。

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