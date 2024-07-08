台達電6月、Q2與上半年業績 皆創同期新高

電源供應器大廠台達電6月營收348.29億元，月減0.7%、年增0.01%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）6月營收348.29億元，月減0.7%、年增0.01%；第2季營收1034.43億元，季增13.25%、年增2.78%；上半年營收累計達1947.41億元、年增0.69%，3項數字皆創歷史同期新高。

法人表示，台達電在伺服器和資料中心市場具有電源與散熱解決方案的領先地位，營運團隊也正在積極拓展旗下伺服器、資料中心的新型大電流、高效能散熱產品的組合結構，特別看好液體冷卻技術在AI伺服器中的滲透率將不斷增加，可望推升2025年至2026年的獲利表現。

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此外，台達電同步積極應對車用電子市場的變動，進一步擴充市場規模與產品線的多元化組合，包括攜手德州儀器（TI）成立創新聯合實驗室，同時也向旗下設於德國的車用高壓混合式零組件企業TB&C增資，鎖定次世代電動車的關鍵電源架構，以應對未來智慧車、電動車的發展潮流。

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