勤誠6月、上半年營收寫同期新高 全年逐季成長

勤誠6月營收13.3億元。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）今日公告6月營收13.3億元，月增6.2%、年增60.2%，上半年累計營收63.8億元、年增達53.4%，單月、上半年皆創歷年同期新高。

勤誠指出，公司樂觀看下半年伺服器市場，維持逐季成長、今年優於去年的展望，且在台北國際電腦展（2024 Computex Taipei）後客戶的AI伺服器開案量明顯增加許多，輝達（NVIDIA）MGX及HGX既有專案、新專案比重不斷提升。

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研究機構集邦（TrendForce）報告指出，第2、第3季的伺服器出貨皆呈季增，除AI 伺服器需求暢旺，儲存伺服器需求也提升，推升出貨表現，動能並將延續至第3季、估將季增約4至5%。勤誠指出，仍需持續關注需求是否持續挹注，期待在各類應用貢獻下，續添穩健成長動能，下半年營運有望優於上半年。

而研究機構資策會（MIC）報告指出，當前AI算力需求者已不只4大雲端服務商，Tier 2的雲端服務商、GPU運算提供商、其他大型科技公司、各國政府的科研單位等，對於AI伺服器的需求節節攀升。有望持續帶動供應鏈營運。

勤誠補充，輝達MGX伺服器主要是2U及4U規格，在氣冷、水冷都有需求，主要AI應用在企業端，而輝達 GB200 NVL72與NVL36則為資料中心建置需求，無論1U或2U的Compute Tray皆各有客戶青睞

另外，HGX專案目前多為高U數的AI伺服器，可搭載多個GPU，以滿足各類GPU規格，如H100、H200、B100、ASIC等所衍生的伺服器需求。

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