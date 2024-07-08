買基金免手續費 中信銀每月新申購人數年增逾9成

中信銀推出買基金免手續費，每月新申購人數年增逾9成。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今（8）日盤中大漲逾400點、指數一度衝破24000點，各類投資成為最夯話題。根據中信銀行統計該行的定期定額基金大數據，該行逾6成20歲至30歲客戶，關注科技議題投資商品，今年1月推出「基金終身0負擔」方案後，每月平均新申購人數年增率高達9成，其中近3成為20至30歲族群。

中信銀行根據該行客戶承作定期定額基金大數據發現，20歲至30歲的投資人中，超過6成選擇臺灣或美國科技為主題的股票型基金。不過，今年下半年有美國大選、地緣政治風險等諸多不確定因素，中信銀行提醒，投資人應透過資產檢視、調整配置及多元分散投資標的等方式，加強投資組合韌性。

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中信銀指出，今年以來在通貨膨脹壓力及受惠於AI浪潮話題，讓投資市場更為熱絡，今年在美國大型科技股領漲之下，臺灣、美國股市屢創歷史新高，帶動相關供應鏈產業，AI運用的電力基建需求成長題材也備受矚目。

考量年輕投資人恐因無時間研究投資市場現況，不熟悉市場趨勢而無法掌握進退場時機，中信銀行建議，可參考由專業經理人管理的主動型基金協助靈活選股，因應市場變化彈性調整，幫助年輕族群節省時間成本，增加多元的投資經驗法則和收益機會。

中信銀今年1月推出「買基金免費用，終身0負擔」方案，經統計每月平均新申購人數相較2023年成長9成，其中20歲至30歲年輕投資人占3成；5月中信銀再調降境內25個基金系列定期定額申購門檻，每筆最低投資金額僅1000元，藉此提升年輕族群申購基金的意願。

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